Acció es converteix en membre del partit liberal europeu ALDE

Acció ha estat acceptat com a membre de ple dret del partit dels liberaldemòcrates europeus, l'ALDE party, segons informa en un comunicat, on indica que pocs mesos després de la creació de la formació que presideix Judith Pallarés va demanar entrar com a membre afiliat, que és el pas previ a ser membre de ple dret. Pallarés ha participat en la trobada del partit europeu acompanyada del secretari de relacions internacionals, Abdou Taouil.

Acció destaca que el Consell de l'ALDE s'ha celebrat en un moment complicat perquè han perdut "un nombre important d'eurodiputats en la nova cambra" i ha quedat com a quarta força. Pallarés ha demanat suport per a Andorra en l'acord d'associació amb la UE.