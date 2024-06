detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic d'Andorra ha publicat, a la seva pàgina web, la predicció pels propers tres dies on informa de possibilitats de ruixats febles per avui i demà a la tarda, i amb matins més assolellats. Durant la revetlla de Sant Joan, el proper diumenge, s'espera un dia estable al conjunt del País.

El servei, a través d'una publicació a les seves xarxes, ha informat que les precipitacions d'ahir van deixar desenes d'impactes de llamps i força pluja al conjunt del País, amb valors destacables com els del Roc de Sant Pere, on hi van caure 18,4mm (12,4mm en només 20 minuts) o a Ransol, on la pluja acumulada va ser de 17,8mm.