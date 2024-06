detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va activar un dispositiu de recerca per localitzar l’home que va intentar accedir a un domicili de la Massana, ahir pels volts de les 9.30 hores. La propietària es trobava a casa i va evitar el possible furt alertant la policia. Al vespre la recerca no havia donat fruits.