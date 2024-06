Promoure el coneixement per atreure talent

detail.info.publicated Agències Anyós detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Andorra és la gran desconeguda” i per això costa atreure talent. Així ho va posar ahir en relleu el president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, en el marc del 25è Cicle d’Empresa Familiar Andorrana, celebrat sota el títol Family Office i plataformes digitals i que es va centrar en la transformació digital. Armengol va aprofitar per fer una crida a “homogeneïtzar la digitalització entre administracions”, a “facilitar la vida a l’administrat”, és a dir, a una major simplificació de l’administració, i “fer conèixer Andorra” a l’exterior a través d’empreses que ja s’estan digitalitzant al Principat o que estan treballant des d’Andorra aprofitant la digitalització “com a bon argument” per atreure aquest talent. “Crec que pot ser un bon argument per al futur”, va reiterar.