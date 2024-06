Nova demanda de llibertat per al jove del cànnabis

L’advocat del jove empresonat per portar al cotxe 565 grams de CBD –la part no psicoactiva de la marihuana– va tornar ahir a demanar al batlle instructor que anul·li l’ordre de presó per raons humanitàries i mèdiques, ja que el noi és epilèptic. Ara ja suma 265 dies a la presó en espera de judici. El seu cas ha aixecat polseguera perquè va ser empresonat sense una anàlisi del producte que es va comissar al moment de la detenció i, per tant, s’ignorava el percentatge de la part estupefaent del cànnabis, que una anàlisi posterior va fixar en el 0,3%, un percentatge que la Unió Europea no considera punible.

“La policia no em va deixar denunciar botigues que venen el que portava el meu fill” Mercedes Chamorro, Mare del jove

La mare ahir es va enfonsar parlant del seu fill “tants dies a la presó”. L’advocat, Alfons Clavera, basa la seva argumentació per demanar la llibertat precisament en aquest percentatge, que suposa que només hi hauria un 1,65% de principi psicoactiu –la part punible del cànnabis. El lletrat va considerar que aquest punt és “rellevant” perquè s’està molt lluny del que, segons ell, es pot considerar una gran quantitat. En aquest punt, la defensa apunta que si es tracta de delimitar el que es podria considerar delictiu, el 0,3% no ho és “segons criteris científics i tampoc en el que es considera droga en el nostre Codi Penal”, ja que no altera l’estat de consciència.

La família també rebat que no hi hagi arrelament. “Tot el contrari”, va explicar ahir la mare, Mercedes Chamorro: “El meu fill i la seva parella fa anys que resideixen al país.” Chamorro va voler agrair els ànims que ha rebut de mossèn Ramon de Canillo i també l’atenció del raonador. En la seva demanda de llibertat, l’advocat insisteix en raons humanitàries i que es tingui en compte que el jove ha estat diagnosticat d’epilèpsia i a la presó no pot rebre la mateixa atenció mèdica que tindria si estigués al seu domicili.

Clavera sol·licita al batlle –al·legant que el manteniment de la presó no és necessari ni proporcional– que acordi la llibertat sense càrrecs; subsidiàriament la llibertat provisional sense fiança o condicionada al pagament d’una fiança i romandre a Andorra amb l’entrega del document d’identitat i la prohibició d’abandonar el país.

I encara de manera més subsidiària, demana que la presó sigui substituïda per un arrest domiciliari amb control monitorat fins a la celebració del judici. Clavera va remarcar la “contradicció” que es venia CBD en botigues especialitzades fins que el Govern va avisar que no ho podien fer. Chamorro es va queixar que la policia no li va acceptar denunciar aquests comerços i només va fer una “constància de manifestació, de la qual a la Batllia no en saben res”.

El lletrat creu que en aquests moments hi ha una novetat respecte al moment de la detenció i l’empresonament: “És clar que no és cànnabis, sinó CBD amb un 0,3% de THC (tetrahidrocannabidiol), i esperem que aquesta dada sigui valorada pel batlle instructor.” Clavera va insistir que aquest 0,3% és un percentatge que s’ha constatat en un laboratori. Altres punts que s’haurien de tenir en compte, segons la defensa, és que el jove fa sis anys que viu a Andorra i la seva parella hi resideix des de fa deu, viuen i treballen a Andorra “i, per tant, tenen arrelament al país”. Afegeix que no es compleixen els criteris perquè estigui a la presó, perquè no representa un perill per a la seguretat pública i no hi ha alarma social, i la llibertat no perjudica la instrucció de la causa perquè està finalitzada. En l’escrit es remarca que no ha causat danys a tercers i la presó no és necessària per protegir-lo ni prevenir la repetició del delicte.