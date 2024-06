El Madriu, Ordino i les falles, a National Geographic

Andorra Turisme i National Geographic impulsen un nou projecte audiovisual que aquest cop posarà en valor el patrimoni cultural i natural del país, especialment aquell reconegut per la Unesco. La vall del Madriu-Perafita-Claror, la vall d’Ordino i les falles d’Andorra la Vella seran les protagonistes de tres peces audiovisuals que s’uniran per crear un migmetratge de 30 minuts. L’explorer de National Geographic, Javier Corso, serà l’encarregat de la narració creativa en forma de documental i el migmetratge es complementarà amb una fotogaleria i un web del projecte.

La nova col·laboració la van presentar ahir el ministre de Turisme, Jordi Torres, i el mateix Corso, que va avançar que un pastor transhumà mostrarà la comunió entre l’ésser humà, la natura i l’animal a la vall del Madriu-Perafita-Claror; que una família fallaire viatjarà a través de la història de les falles des del seu inici, i que la vall d’Ordino, declarada reserva de la biosfera, servirà per mostrar la convivència i el respecte de la societat andorrana amb l’entorn natural i l’aposta per la vida sostenible. Les peces es podran trobar al web, televisió i xarxes socials de National Geographic i Disney +.

“Hem sabut trobar un fil conductor molt interessant per explicar la història del nostre país, on més del 90% és natura i on hi ha un gran arrelament cultural”, va destacar Torres del projecte.