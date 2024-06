Les pastisseries es preparen per la revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan està al caure i ja es comença a notar. Alguns petards ja s’estan fent sentir i les pastisseries es preparen per vendre les coques. De fet, alguns obradors ja han començat a posar els primers productes en els aparadors i també han rebut les primeres comandes. Aquesta tradició continua ben viva en el país tal com han explicat alguns dels forners consultats. “És de les tradicions que més s’està mantenint. Com que és molt de grup, ens asseiem en comunitat i la gent té moltes ganes de portar un bon producte. Això per nosaltres és molt important perquè opcions de baix cost n’hi ha, però sol ser una nit que la gent prefereix portar la coca tradicional”, ha explicat Jordi Morera, forner de l’Espícula de Pyrénées.

Tot i que els dies forts de vendes seran a partir de dissabte, aquest divendres ja s’han començat a comercialitzar els primers articles. “Avui és el primer dia que les hem tret a la venda perquè la gent ho vagi mirant, vegi els sabors i quines mides tenim, i ja han començat a haver-hi diverses comandes”, relata la responsable d’Art i Pa, Vania Da Silva. La venedora ha comentat que a partir d’avui ja “ha estat més animat” i que “ja ha començat el moviment” per les coques. De fet, alguns ciutadans ja han aprofitat per fer les primeres adquisicions. “Molta gent ja les compra avui perquè potser marxa el cap de setmana a fora i se les emporta”, ha afegit Da Silva. De totes maneres, el dia fort serà el diumenge 23, abans que inici la revetlla. “La venda forta serà més el diumenge i molta gent en lloc d’encomanar, sempre li agrada venir al mateix dia i comprar”, ha assegurat la responsable de la pastisseria. “És una festivitat molt reduïda, ja que per Nadal comença molt aviat, la gent busca panettones abans, però per Sant Joan és més el moment i la part grossa començarà demà dissabte”, ha exposat Morera.

En la mateixa línia s’han mostrat des de la pastisseria El Tortell. “Avui m'han trucat algunes persones i tinc algunes comandes perquè la gent marxa del país”, ha manifestat la dependenta del local, Olga Maria dos Santos Teixeira. Tot i això, Teixera també ha precisat que “encara falten dies perquè estem a divendres i de moment està tranquil. La gent va sempre a última hora”.

De moment les més buscades són les farcides, com per exemple la de nata; a més de la de llardons o la típica per aquesta data: la de brioix amb fruites per sobre o amb pinyons, han detallat des del forn Art i Pa. Des de l’establiment El Tortell han comentat que els gustos més buscats són bastant variats, com la de xocolata o la de nata, per exemple. Mentre que des de l’Espícula han informat que les que predominen són la de crema i pinyons, però que cada vegada es busquen altres varietats, com per exemple de brownie.

Des de Pyrénées Andorra han explicat que tenen previst elaborar fins a 900 coques per la revetlla. La novetat d’enguany és que les diferents varietats estan fetes amb massa mare. I és que segons comenta el pastisser Jordi Morera “treballar amb massa mare permet que el producte tingui una millor textura i sabor”. Destaquen les coques amb crema de llimona i merenga, fruita natural confitada, xocolata, crema pastissera o la coca de pasta de full amb llardons i pinyons. La particularitat de la fleca de Pyrénées Andorra és que es pot comprar a pes, és a dir, el client pot agafar porcions de coca en funció de la quantitat que vingui de gust menjar.

La previsió que tenen des de l’Art i Pa és força semblant, atès que “amb la coca petita comptem entre unes 300 i 400, després les mitjanes farcides estem parlant entre unes 400 i 500, més o menys”, assegura Da Silva.

Pel que fa als petards, ja fa algunes setmanes que van començar a vendre’s. “N'estem venent bastant, cada any les famílies volen aprofitar el Sant Joan i aquest any s’estan venent molt les bateries, a part dels clàssics com les bombetes i les fonts per a nens i coses de colors”, explica la venedora de la botiga de petards Piro Prat, Sara Salamanca. Segons Salamanca disposen de tres grans clients. Els que busquen més color, com serien les bateries, els coets o les fonts; els que busquen productes més per a infants, com les bombetes, bengales i altres productes de colors i finalment els que fan soroll. En aquest sentit, els que estan causant més furor entre els més forts són “els que es diuen Gigante i com sempre el Trueno azul i el rojo”, detalla Salamanca. Pel que fa als explosius destinats pels més petits, els més adquirits estan essent les “bombetes, les bengales i les fonts”, mentre que “les bateries” són els artefactes estrella dels qui cerquen colors, comenta Salamanca.