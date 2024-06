L’informe PISA preocupa els pares de l’Escola andorrana

Alerta entre els pares i mares dels alumnes de l’Escola andorrana per les conclusions negatives de l’informe PISA del 2022, que apunta una caiguda del nivell dels estudiants respecte de l’estudi del 2018. L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Andorrana (Ampaea) va expressar ahir “preocupació” pels resultats “deficients” de l’estudi, publicat dilluns passat.

Espot durant l’acte de graduació de l’escola andorrana de batxillerat.

A través d’un comunicat, els representants de l’Ampaea van aclarir que creuen “fermament” en el sistema educatiu i confien “en la capacitat del sistema per proporcionar una educació de qualitat i equitativa que no només prepara els estudiants acadèmicament, sinó que també els forma com a individus”. Ara bé, també van voler alertar de les necessitats que evidencien aquests resultats. En algunes àrees –deien– es requereix “una atenció urgent i una reflexió profunda”. En aquest sentit, l’associació esperona tot el sistema educatiu –docents, famílies i autoritats– a prendre’s aquest últim informe com “un punt d’inflexió” que encamini tots els actors implicats a fer “els canvis necessaris per revertir els resultats”. “És essencial”, afegien, “identificar les àrees de millora i implementar les estratègies adequades per assegurar que els nostres estudiants assoleixin els nivells d’excel·lència que tots desitgem”. És per això, precisament, que l’Ampaea també es va mostrar oberta a “continuar col·laborant amb les autoritats com hem fet sempre”.

SILENCI D’ESPOT

Cap referència al retrocés que registren els resultats de l’informe PISA ni cap senyal d’autocrítica o tranquil·litat del cap de Govern, que va assistir ahir a l’acte de graduació dels estudiants de l’escola andorrana de batxillerat. Xavier Espot va destacar la maduresa de l’Escola andorrana, que, com els joves graduats, “també ha evolucionat”. Espot va recordar que el sistema nacional d’educació va néixer ara fa 41 anys amb només una quarantena d’alumnes i ara “ja ha entrat de ple en l’etapa de maduresa, acollint més de 4.000 alumnes”. “Ens hem de congratular pel bon funcionament del sistema educatiu andorrà, que en la seva maduresa també ha après a autoavaluar-se i autocorregir-se per millorar”, va afirmar Espot, que considera que “la creació de l’Escola andorrana és un dels grans projectes de l’Andorra del segle XX”.

Espot va afegir que el sistema andorrà és “un component insubstituïble de la nostra identitat. Tenim una escola plurilingüe i oberta, capaç de fomentar l’esperit crític”. Les últimes paraules del cap de Govern van ser per reconèixer la feina dels docents (“baula decisiva del sistema educatiu”), el paper de les famílies (“no hi ha educació possible sense una col·laboració intensa entre les famílies i l’escola”) i els alumnes: “No sigueu mai conformistes.”