El Fòrum digital iberoamericà incideix en la necessitat de reduir bretxes

El primer Fòrum digital iberoamericà, que aquest divendres acull Andorra sota el títol "Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital" s'ha volgut centrar en el repte de millorar la connectivitat i trencar les bretxes que es donen en l'entorn digital. El Principat pot ser un bon exemple en aquesta matèria, tal com han destacat el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, i també el cap de Govern, Xavier Espot.

El cap de Govern ha reivindicat l'alt percentatge de connectivitat d'Andorra. "Un dels factors clau i un dels factors d'atracció i de competitivitat del nostre país és aquesta connectivitat molt alta", ha subratllat. També ha volgut incidir que aquesta elevada connectivitat té un doble vessant "extern de cara en fora per atraure nous residents al nostre país, noves empreses, i per tant per diversificar la nostra activitat econòmica i, per un altre costat, també s'ha de llegir amb clau interna i com un element més d'aquest estat del benestar". I precisament aquest element cohesionador de la digitalització és sobre el qual es vol incidir en aquest fòrum.

El secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, ha destacat que cal que no es produeixin bretxes digitals entre àmbits rurals i urbans, entre persones amb més o menys recursos i també, i especialment, entre dones i homes.