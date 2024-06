Encamp cedeix al Govern els 15 pisos de la Solana

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, van signar ahir, en el marc de la celebració del consell de comú del Pas de la Casa, el conveni que estipula la gestió de diverses unitats immobiliàries de l’edifici de la Solana. Amb aquesta acció, la corporació encampadana cedeix un total de quinze allotjaments del Pas de la Casa perquè el Govern els destini a habitatges públics a preu assequible. “És el primer pas per poder posar els pisos al mercat dins les normes que ha establert el ministeri. Un dia de felicitat”, va celebrar Marsol. “Encamp és un comú que ajuda i facilita. De seguida cedirem la gestió a l’Institut de l’Habitatge perquè faci la gestió d’aquests pisos amb relació a les persones que s’hagin inscrit al registre”, va afegir Marsol, que també va detallar que, en aquests moments, hi ha un total de 192 persones inscrites a la llista.

“És el primer pas per poder posar pisos al mercat. Encamp és un comú que ajuda i facilita” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

Entre les unitats, hi ha allotjaments d’una habitació a un preu de 470 euros, allotjaments de dues habitacions a un preu de 620 i 650 euros, i allotjaments de tres habitacions a un preu de 825 euros, amb possibilitat d’incloure-hi aparcament i traster per un suplement de vuitanta euros. “Aquests pisos es posen a un preu mitjà de 9,70 euros per metre quadrat. Per tant, estem per sota de les mitjanes que s’estan calculant actualment de preus assequibles al mercat i si podem contribuir encara més ho farem”, va assenyalar Mas, tot concretant que es tracta d’un conveni de cinc anys que es podrà renovar un cop finalitzi.

“Hi ha una clàusula específica que, a més, vull agrair a la ministra i al secretari que hagin entès les particularitats del Pas de la Casa i de la situació. Tots aquells habitatges que a l’1 de novembre no hagin estat adjudicats a famílies necessitades que estiguin inscrites es tornaran a cedir al comú d’Encamp perquè es puguin posar a disposició dels temporers fins al mes d’abril”, va concretar la mandatària comunal, que va destacar les facilitats i la comprensió que han rebut per part del ministeri.

Marsol va deixar clar que els diners que es recaptin dels lloguers dels pisos els gestionarà el mateix comú i que “el Govern no ha de fer cap negoci amb aquests pisos”. La titular d’Habitatge també va informar que el procediment per adjudicar els pisos serà el que preveu el reglament, que estipula que les persones inscrites al registre i que reuneixin les condicions necessàries podran escollir si els interessa o no algun d’aquests habitatges.