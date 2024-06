Els avortaments de dones d’Andorra a Catalunya van augmentar el 2023 fins als 142

La xifra de dones d’Andorra que s’han sotmès a una interrupció voluntària de l’embaràs en clíniques públiques catalanes va augmentar l’any passat fins a 142, i són dotze més que el 2022 (130 avortaments) i 25 més que el 2021 (117). Les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat apunten un perfil majoritari de dones solteres (96), amb estudis universitaris (59), d’una edat compresa entre els 25 i els 34 anys (66) i treballadores assalariades (115).

Respecte a l’edat, en la franja més jove, menors de 20 anys, s’han registrat 16 interrupcions voluntàries. Es tracta d’un nombre que ha crescut notablement respecte a l’any 2022, quan van ser sis. Entre 20 i 24 anys hi ha 25 dones; 16 entre 35 i 39, i 19 més superaven els 39 anys.

L’estat civil indica que es tracta en gran manera de dones solteres, però 41 més eren casades, una divorciada i quatre separades. El nivell d’estudis assenyala que després de les universitàries, el grup més nombrós és el de les que tenen estudis de batxillerat o formació professional (47), mentre que 21 més havien acabat la secundària, dues la primària, una no tenia estudis i una dotzena més no van aclarir aquest aspecte. Finalment, sobre la situació laboral, a banda de les assalariades, set eren treballadores autònomes, sis no tenien feina, dues eren mestresses de casa i les 12 restants encara estaven estudiants.

El servei d’atenció integral a la dona ofereix acompanyament en casos de dones que vulguin interrompre l’embaràs des de fa uns anys. L’horitzó ara és la despenalització, que es vol assolir aquesta legislatura.