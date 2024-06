Dues dones al capdavant de les guardes comunes de Setúria

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La tradicional benedicció del bestiar, que se celebra cada any quan els animals pugen a péixer a les muntanyes, pretén ser un homenatges als ramaders de la parròquia i del país. Si l’any passat la protagonista va ser Rosa Tomàs, pels seus 40 anys com a vaquera de la Massana, aquest any ho ha estat la seva ajudant, una jove de 22 anys, Judith Carmona, apassionada per aquest ofici.

“Hem de garantir el relleu generacional i aquest any serem probablement l’única zona de muntanya dels Pirineus amb dues vaqueres, un tàndem que segur que fa molt bona feina”, ha assegurat el cònsol menor i responsable del departament de Medi Ambient, Roger Fité. Just abans de la benedicció, la cònsol major, Eva Sansa i el Cap de Govern, Xavier Espot, han tingut paraules de suport a la ramaderia.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que aquest 2024 és un any important per a la ramaderia, sobretot per l’increment del 16% en el capítol de subvencions, el més gran que s’ha fet mai al sector, amb la finalitat de mantenir-lo viu. Casal també ha volgut posar en relleu la carn de qualitat que es produeix al país amb una raça pròpia, un segell d'Indicació Protegida.

D’altra banda, Roger Fité ha remarcat que la cabana ramadera es manté estable. Aquest estiu, les muntanyes massanenques acolliran uns 350 caps de bestiar boví, una cinquantena d’equí i també un miler d’ovelles que passaran l’estiu a la zona del Comapedrosa. Fité ha informat que es farà un treball de seguiment, conjuntament amb l’ARI, per analitzar el paper de les ovelles en la biodiversitat de l’alta muntanya.