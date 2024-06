Admesa a tràmit la proposició de llei que modifica les retribucions de l'APDA

Sindicatura ha admès a tràmit la proposició conjunta de tots els partits de la llei de modificació de la Llei qualificada de protecció de dades personals segons va reflectir el butlletí del Consell General del dia 19 de juny.

A la proposició es demana modificar el règim econòmic de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) per tal de precisar que "com la resta d'organismes adscrits al Consell General i al marge del control extern per part del Tribunal de Comptes, correspon a la intervenció del Consell General la fiscalització dels actes, dels documents i dels expedients amb incidència sobre les finances, amb l'única finalitat d'assegurar que la comptabilitat s'ajusta al règim de comptabilitat pública", segons recull el text.

Sobre el règim retributiu del personal de l'APDA i de "la persona Cap de l'Agència", la proposta apunta que s'entén com a règim retributiu la compensació econòmica que es percep en contrapartida de la feina efectuada i que inclou el salari base, així com tot complement salarial puntual o extraordinari. A més. l'article 58 especifica que "el règim retributiu de la persona Cap de l'Agència ha de ser aprovat per la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents."