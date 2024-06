Xavier Espot es reuneix amb el secretari general iberoameticà, Andrés Allamand

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dijous amb el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, en el marc de la celebració aquest proper divendres del primer Fòrum digital d’Andorra. La reunió ha permès tractar temes d'interès compartit així com reafirmar el compromís del Govern en la col·laboració amb la Secretaria General Iberoamericana. Espot s'ha congratulat que Andorra sigui l'amfitriona del Primer Fòrum digital de l'espai iberoamericà i la voluntat que Andorra en pugui seguir sent la seu els anys següents.

Durant la reunió de treball, el cap de Govern també s’ha interessat per conèixer com avança la preparació de la XXIX Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que acollirà la ciutat de Cuenca (Equador) el novembre d’enguany. Espot ha traslladat a Allamand el ferm compromís amb aquesta trobada per poder estrènyer llaços de cooperació amb els països de la regió.

El secretari general ha mantingut una reunió amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor i l'equip ministerial, per tractar els àmbits de cooperació amb la Secretaria General Iberoamericana. Allamand, seguidament, s'ha reunit amb el síndic general, Carles Ensenyat, i amb membres de diverses comissions legislatives, així com representants de la Confederació Empresarial Andorrana. El secretari general s'ha traslladat a la Universitat d'Andorra per reunir-se amb el rector Juli Minoves i ha gaudit d'una explicació sobre la Història d'Andorra a càrrec de la doctora Cristina Yáñez.

El Principat acollirà demà el primer Fòrum d'Andorra titulat "Aliances Públicoprivades per a la Transició Digital", i comptarà amb la participació de mig centenar d'assistents de l'administració pública, l'empresa privada i la banca. La trobada neix fruit de la voluntat del Principat de continuar apostant per la innovació i el desenvolupament sostenible.