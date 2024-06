Grandvalira Resorts comença dissabte les activitats de la temporada d'estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les estacions de Grandvalira Resorts donaran el tret de sortida oficial a la temporada d’estiu aquest dissabte 22 de juny. Després de la posada en marxa dels accessos al Mirador Solar de Tristaina a Ordino Arcalís, el passat 8 de juny, i l’obertura del Bike Park de Pal Arinsal, el passat cap de setmana, la totalitat de les propostes de l’estiu de Grandvalira Resorts estaran actives a partir d’aquest cap de setmana, tret del Funicamp i els remuntadors del sector Pas de la Casa, el telecabina Pioners i el telecadira Coll dels Isards, que obriran el 6 i 13 de juliol, respectivament.

Grandavlira ha anunciat una serie de novetats, entre elles, un circuit de més de 100 quilòmetres per bicicletes elèctriques, la incorporació d'un nou camp de practice al Golf de Soldeu i un nou programa per infants de l'Escola Bike de Pal Arinsal, entre d'altres. Tot plegat en un estiu marcat per la celebració dels Campionats del Món UCI de BTT, del 26 d'agost a l'1 de setembre.

Aquestes innovacions se sumen a un producte d’estiu consolidat amb propostes variades, com les activitats del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el Mountain Park i el Bike Park de Pal Arinsal, així com les excursions als llacs i al Mirador Solar de Tristaina, que situen a les estacions de Grandvalira Resorts i Andorra com un dels punts amb més interès turístic del Pirineu, també a l’estiu.