MoraBanc rep la certificació de Great Place To Work

MoraBanc ha estat el primer banc andorrà a rebre la certificació de gran lloc per treballar després de superar un estudi en profunditat de l’ambient organitzacional. La consultora Great Place to Work és qui atorga el títol.

L’enquesta de diagnòstic per constatar la valoració dels equips ha estat contestada pel 90% de la plantilla. D’acord amb les respostes, la consultora ha assignat a MoraBanc una nota de 70 sobre 100, superior al mínim marcat per rebre la certificació.

Els aspectes més valorats pels treballadors són l’orgull de pertinença, l’equitat en el tracte, la confiança en les persones i una gestió del negoci ètica. Amb aquesta informació, el banc confegirà un pla d’acció per millorar en els aspectes amb menor valoració. El benestar de les persones que hi treballen és un objectiu que MoraBanc té marcat com prioritari dins del seu pla estratègic.