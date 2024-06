detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom millorarà el contingut de les tarifes de prepagament a partir del 22 de juny. La tarifa S passarà a tenir 3 GB i 40 minuts de trucades per 10 euros mensuals (ara eren 1 GB i 20 minuts per 9 euros). La tarifa M, que tenia 3 GB i 60 minuts per 19 euros, inclourà 12 GB i 100 minuts per 20 euros. La companyia millorarà la gestió de la connectivitat al país i en roaming.