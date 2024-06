Govern vol tenir la llei de la ràdio i la televisió per l'any vinent

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Govern s'ha fixat l'objectiu de tenir l'any vinent la llei sobre ràdio i televisió públiques per tal de tenir un regulador del sector audiovisual. Un fet que, de pas, assumirà part del cabal comunitari de l'acord d'associació. Així ho ha expressat aquesta tarda el cap de Govern, Xavier Espot, en la sessió de preguntes al consell general. La socialdemòcrata Judith Casal li ha preguntat sobre l'estat d'implementació de la proposta d'acord sobre els mitjans de comunicació i publicitat institucional. Espot ha reconegut que, dels cinc articles de la proposta, en tenen tres ja complerts. Aquests són la implantació d'un pla d'ajudes i subvencions als mitjans de comunicació, la provisió duna concurrència de contractació de publicitat d'acord al criteri de repartiment equitatiu i l'aprovació d'un pla anual de publicitat. Un dels aspectes que no s'han assolit, tal com ha admès Espot, és l'estudi d'audiències precisant els paràmetres. La llei es va acordar el maig del 2022, "per respondre a la situació de la premsa escrita després de la pandèmia, que va tenir efectes directes en la caiguda d'ingressos per publicitat", ha apuntat el demòcrata. Tanmateix, el cap de Govern ha expressat que "s'ha anat augmentant la inversió en publicitat institucional en els darrers anys".