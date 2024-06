El Govern defensa la composició de la terna

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’assemblea parlamentària del Consell d’Europa va fer públic ahir el resultat de l’avaluació als tres candidats andorrans a rellevar Pere Pastor com a jutge del Tribunal de Drets Humans. En una nota concisa es posa de manifest el que ja havia avançat el Diari: la comissió avaluadora recomana a l’assemblea que rebutgi la llista perquè no tots els candidats compleixen els requisits de l’article 21 del Conveni europeu de Drets Humans per a l’elecció com a jutge i que demani al Govern que presenti una nova terna. La recomanació és un mer formalisme i de facto la llista queda invalidada. El ministre portaveu, Guillem Casal, va indicar en la roda de premsa posterior al consell de ministres que “ara el Govern el que haurà de fer és obrir un nou procés, publicar un nou edicte al BOPA i tornar a completar aquesta terna”. La nota no especifica quin és l’aspirant que no compleix i òbviament tampoc ho va fer el ministre, que va insistir que es tracta d’una qüestió que competeix únicament i exclusivament a l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Però sí que va rebutjar que la decisió posi en entredit la vàlua dels candidats i que pugui incidir en el prestigi de la justícia, tenint en compte que dos dels aspirants, David Moynat i Canòlich Mingorance, són jutges i presideixen, respectivament, la Batllia i el Tribunal de Corts.