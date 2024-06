Casal critica que faltin articles de la carta social europea per implementar

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Crítiques del PS a Govern per "només proposar" la ratificació d'un article de la carta social europea - el 22, sobre la representació dels treballadors en la presa de decisió sobre salut i seguretat del treball -, "quan falten uns altres set", ha comentat la presidenta parlamentària del PS, Judith Casal en la sessió de preguntes a Govern del Consell General. Casal ha indicat que "hi ha articles ratificats des de fa 20 anys" i que un informe del CEDS apunta que la normativa andorrana ja inclou previsions per als articles que encara no s'han implementat. "El propi Govern d'Andorra del 2012 ja va manifestar que estava en posició d'acceptar els articles, què ha canviat?", ha preguntat la socialdemòcrata.

La resposta ha vingut de la ministra de treball, Conxita Marsol, que ha indicat que envers l'article 22 només han proposat la signatura perquè encara estan pendents de la ratificació d'alguns drets laborals. En aquest sentit, la titular de treball ha manifestat que "no podem aplicar la llei perquè falta representació dels treballadors a les empreses". Marsol ha comentat que la voluntat de l'executiu és de firmar més articles de la carta, però que "no volem signar i que després arribi un informe i ens digui que no els complim" ha dit, afegint que "no és evident que es puguin aplicar a hores d'ara". Tanmateix, ha defensat que Andorra té un total de 20 dels 31 articles implementats i que la legislació del país ha millorat substancialment des de llavors.