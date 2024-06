La cantina de l’escola francesa de Sant Julià de Lòria mantindrà la gestió actual

El format de gestió que va salvar a mitjan curs la cantina de l’escola francesa de Sant Julià es mantindrà a partir del setembre. L’Ampaea, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Andorrana, va confirmar que es continuarà ocupant de l’explotació del servei, amb la col·laboració del col·lectiu de pares del centre educatiu (l’Apacef). El funcionament serà el mateix perquè l’opció que es considera més idònia i més rendible, la de compartir la cantina amb l’escola andorrana de la parròquia com ja es fa a Canillo o Ordino, és quelcom que es planteja més a llarg termini i necessita l’aval del ministeri d’Educació.

L’Apacef ja ha comunicat a les famílies que sí que hi haurà d’haver una actualització tarifària a l’alça. Els prop de 90 euros mensuals actuals passaran a ser 95, una decisió que s’ha justificat per l’alça del preu dels aliments i també per les despeses de tipus operatiu i que s’ha defensat per assegurar la sostenibilitat del servei aplicant l’increment que perjudiqui el mínim possible les famílies. El fet que la cantina es mantingui com a servei exclusiu del centre malgrat la intervenció de l’Ampaea va implicar que els nous gestors assumissin el personal de cuina –dues cuineres i una auxiliar– i això també repercuteix en els costos.

Des de l’AMPA de l’escola andorrana van indicar que l’organització té el vistiplau del ministeri d’Educació, que n’ha estat fent el seguiment. El ministeri va acabar intervenint després que el forat econòmic estigués a punt de deixar els escolars sense el servei de menjador. Era una entitat integrada per pares, però aliena a la pròpia Apacef la que gestionava la cantina fins al mes de febrer passat, quan va arribar la fallida econòmica. La solució d’urgència adoptada ha funcionat i es mantindrà el curs vinent amb voluntat de continuïtat.