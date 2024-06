Andorra i Catalunya s’alien en la prevenció i extinció d’incendis

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els governs andorrà i català van signar dimarts un conveni de cooperació transfronterera entre els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de totes dues administracions. La col·laboració va més enllà del suport puntual en zones frontereres i facilitarà l’ajuda directa i mútua en la cobertura territorial necessària en casos de grans sinistres, de llarga durada o simultanis, s’apunta en un comunicat. També en el desenvolupament d’un protocol d’actuació conjunta a les zones frontereres i en un d’específic per a la vall d’Os de Civís i per a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. El document ha estat signat pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i la ministra Imma Tor, que firma com a presidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera.