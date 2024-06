AE defensa la neutralitat “amb ajuda humanitària”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“La nostra visió de la política exterior és de neutralitat, però amb ajuda humanitària.” Aquesta és part de la resposta d’Andorra Endavant “als atacs grollers i sense cap mena de respecte” del cònsol honorari d’Ucraïna, Antoni Zorzano, a Carine Montaner sobre les seves crítiques al cap de Govern, Xavier Espot, per la falta de “neutralitat” en el conflicte entre Ucraïna i Rússia.

En un comunicat, la formació parlamentària comenta que l’única via per aturar el conflicte és el diàleg, i “en cap cas posar oli al foc amb una escalada armamentista amb armes enviades des de la UE, que en certs casos poden fins i tot arribar al mercat negre”. AE va ressaltar que “els que pateixen sempre les atrocitats són les poblacions innocents que no han demanat ni decidit res”.