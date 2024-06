Zorzano acusa Montaner de ser “amiga dels russos”

El cònsol honorari d’Ucraïna a Andorra, Antoni Zorzano, ha carregat contra les declaracions de la consellera general Carine Montaner sobre la postura d’Andorra en el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Segons Zorzano, la interpretació de Montaner de l’himne nacional andorrà és incorrecta i confon la ciutadania.

Zorzano destaca en un comunicat que l’himne d’Andorra indica “entre dos nacions neutral” i no “entre dos nacions, neutral”. Segons ell, aquesta distinció implica que la neutralitat només s’aplica en un hipotètic conflicte entre França i Espanya, i no en altres conflictes internacionals com el de Palestina i Israel o Rússia i Ucraïna. “Pretendre una altra cosa és no voler llegir el que diu, confondre la ciutadania i voler privar del legítim posicionament internacional a un estat sobirà com Andorra”, afirma Zorzano. El cònsol honorari subratlla que si Montaner creu que el Govern infringeix el que diu l’himne, hauria de presentar una denúncia en lloc d’amenaçar-lo amb frases com “que vigili el seu posicionament sobre Ucraïna”. Segons Zorzano, aquestes amenaces són “agosarades i poden estar destinades a desviar l’atenció d’altres temes”. Pel que fa a la seguretat del país i la neutralitat, el cònsol honorari qüestiona si no seria millor perseguir la justícia com a objectiu final. “No és millor morir d’un tret al pit que d’una fletxa al cul?”, ha preguntat retòricament.

Zorzano també expressa rebuig a la idea que Andorra hauria d’alinear-se amb autocràcies i dictadures com Corea del Nord, la Xina, l’Índia, Surinam, els Emirats Àrabs, l’Aràbia Saudita, Colòmbia o Veneçuela. “En el conflicte entre Rússia i Ucraïna, és vergonyós voler situar-nos en el grup d’autocràcies” amb posicions com, segons ell, la de la presidenta d’Andorra Endavant que “permeten als russos continuar matant, robant i violant impunement”.

Finalment, destaca que, per sort, Andorra compta ara amb nous grups polítics joves i valents, i critica el “populisme barat” de l’oposició representada per Montaner. “Amb una oposició basada en un populisme barat com el seu, Espot podria dormir tranquil durant molts anys”, conclou. En un to dur, es dirigeix a Montaner: “Andorra no provocarà cap guerra mundial, ni caldrà que faci cap curs accelerat d’infermera per cuidar els soldats andorrans”.