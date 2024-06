Govern defensa la vàlua de la terna de candidats a jutge a Estrasburg rebutjats pel Consell d'Europa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El procés de selecció per presentar tres candidats a jutge al Tribunal Europeu d'Estrasburg tornarà a començar. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que el Govern convocarà de nou la selecció després que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa hagi rebutjat la terna presentada per Andorra perquè un dels aspirants no compleix els requisits per ocupar la vacant que deixarà Pere Pastor i ha defensat la tria feta. El ministre ha afirmat que el Govern va fer la validació de la terna atenent a uns criteris que no són els de l'organisme europeu que fa "una valoració molt més estricta".

L'executiu va proposar una terna formada per la professora de dret públic Saida El-Boudouhi, la magistrada del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance i el batlle David Moynat que el Consell d'Europa no ha acceptat. I el ministre ha descartat que es pugui posar en dubte la idoneïtat Mingorance i Moynat per als càrrecs que ocupen a Andorra pel fet que els tres aspirants no tinguin el perfil que exigeix el Consell d'Europa per ser jutge a Estrasburg.

Casal ha remarcat que el Govern no té l'autorització per fer públic el nom del candidat que no passava el filtre ni els motius del rebuig i ha argumentat que els països de reduïdes dimensions tenen dificultats per trobar candidats per aquests càrrecs perquè tenen menys recursos entre els quals escollir quan se li ha recordat que va costar molt trobar tres aspirants per enviar la proposta al Consell d'Europa.