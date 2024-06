El Govern preveu ingressar 4,75 milions més pel tabac

Les taxes al tabac s’apujaran en un 6%. El Govern va anunciar ahir l’aprovació d’un projecte de llei que ha entrat a tràmit parlamentari per la via de l’extrema urgència i necessitat i que, per tant, pot aprovar-se ja a la sessió de demà del Consell General, que eleva la càrrega impositiva sobre la mercaderia per tal d’escurçar el diferencial de preu amb els veïns i actuar sobre el contraban. La memòria justificativa del projecte de llei preveu uns ingressos anuals extres de 4,75 milions com a conseqüència de l’augment i que, així doncs, la recaptació s’enfili als 88,6 milions.

Les taxes al tabac –que acaben repercutint sobre el preu de venda al públic– no es tocaven des de l’octubre del 2022. El Govern recorda que històricament s’han anat modulant per obtenir l’equilibri entre la competitivitat comercial respecte als estats veïns, però, al mateix temps, que la diferència de preu no es dispari i afavoreixi la pràctica del tràfic il·lícit. Es dona la circumstància, i ho recorda l’Administració a la memòria justificativa del projecte de llei que signa el ministre de Finances, Ramon Lladós, que els dos estats veïns estan protagonitzant polítiques diferenciades i que mentre que a Espanya s’ha mantingut la pressió fiscal sobre el producte, a França s’ha incrementat notablement. Així que, malgrat que el marge amb l’estat veí del sud –que, a més, és el que té preus més baixos– no ha crescut, l’executiu justifica que s’ha d’actuar perquè el marge amb el nord no es dispari més i “matisar els efectes perversos d’un diferencial de preu massa elevat”.

Precisament, el focus de preocupació és ara mateix del cantó francès per les imatges que sovint circulen de contrabandistes que creuen la frontera a peu per adquirir tabac al Pas de la Casa a plena llum del dia. Una situació que genera les crítiques veïnals i sobre la qual es va pronunciar fa pocs dies la cònsol d’Encamp, Laura Mas, que va proposar mesures més contundents que les multes econòmiques que ja s’imposen contra els comerços que venen per sobre del que està permès. La cònsol va advocar per treure llicències de venda. Ara mateix, la diferència de preu és més que considerable, i això afavoreix l’atractiu del comerç il·lícit: a França, un paquet de tabac ros costa de mitjana entre 12 i 12,5 euros, quan a Andorra la marca més cara ronda els 4,4. Recentment, una proposta presentada al Senat gal advoca per un augment progressiu que acabi situant el preu del paquet en 25 euros l’any 2040. L’estat veí del nord aposta clarament per frenar el consum aplicant una política de preus que desincentivi la compra.

En el cas d’Espanya, fa un parell de setmanes que va entrar en vigor la darrera actualització a l’alça de preus, que afecta algunes marques. Però diverses veus s’han posicionat a favor de mesures més contundents tenint en compte la diferència existent ara mateix entre el que costa el tabac a Espanya i a la mateixa França. Perquè al sud es pot comprar per 5 euros el paquet davant els 12 que, com hem esmentat, costa al nord, raó per la qual consumidors gals també compren tabac espanyol.

En el cas d’Andorra, la darrera pujada de les taxes –que també va ser del 6%– va implicar al voltant d’un euro més per cartró de cigarretes. La modificació fiscal entrarà en vigor l’endemà que la Llei ja aprovada i ratificada pels coprínceps es publiqui al BOPA. La via de l’extrema urgència i necessitat implica el tràmit parlamentari més curt, sense opció d’esmenes. És per això que l’executiu va indicar que està previst que se sotmeti a l’aprovació del ple demà mateix, quan està agendada una sessió de Consell de control al Govern.

PROJECTE DE LLEI

1.INCREMENT DEL 6% PER REDUIR EL DIFERENCIAL

L’increment de la càrrega impositiva és idèntic al darrer, de l’octubre del 2022. Es vol mantenir la competitivitat del preu però sense disparar el diferencial.

2. ELS PAÏSOS VEÏNS, DOS CASOS DIFERENTS

L’actuació es justifica essencialment pel que s’està fent al costat francès, on un paquet ja costa 12 euros. A Espanya el preu ronda els 5.

3. UNA RECAPTACIÓ QUE S’ENFILA ALS 88 MILIONS

La recaptació pel tabac continua tenint un pes considerable a les arques de l’Estat. Amb la pujada, es calcula que s’elevarà als 88,6 euros anuals.