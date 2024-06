Garantides les places de batxillerat al María Moliner

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Espanya ha confirmat la tercera línia a primer de batxillerat del María Moliner i, amb les places extres que suposa, la conselleria espanyola d’Educació va confirmar que queda assegurada l’absorció de tots els alumnes de 4t d’ESO del sistema. El centre ha fet pública la relació de vacants que oferta per curs un cop ha assumit els alumnes propis, i les de primer de batxillerat són 52. Aquesta circular és provisional perquè juntament amb les places vacants, es comunica la puntuació dels alumnes que han sol·licitat plaça d’acord amb els bàrems que es van publicar fa mesos. Aquesta puntuació serveix per mesurar les possibilitats d’aconseguir la matriculació i té en compte diferents criteris, com ara haver estudiat al sistema educatiu espanyol i que, en el cas del batxillerat, incorpora l’expedient acadèmic. Les famílies tenen 5 dies hàbils per formular al·legacions abans que aquestes puntuacions no esdevinguin definitives.