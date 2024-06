La fiscalia manté la petició d'inhabilitació per a Montaner

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri fiscal manté la petició de pena d'inhabilitació de dos anys i la suspensió de la condemna de quatre anys de presó per a Carine Montaner per revelació de secrets del sou de l'exliberal Ferran Costa. Els arguments del fiscal general Xavier Sopena se centren al voltant de l'article 142 del reglament del consell general, que indica que les retribucions dels consellers generals s'han de fer públiques, "fet que prova que hi havia altres mecanismes per assolir les finalitats de transparència de la processada", ha comentat Sopena aquest matí en la segona i darrera sessió del judici contra la líder d'AE. Segons els fiscal, Montaner tenia "coneixement" de l'origen "il·lícit" d'una "informació reservada" perquè no tenia "dret" per accedir a ella i "de cap altra manera l'hagués pogut obtenir", ja que "no tenia acreditació".

Per la seva banda, tant la líder d'AE com el seu advocat, Alfons Clavera, han demanat la immediata absolució de Montaner trobant l'empara en el mateix article 142. "Celebro que el tribunal parlés de l'article 142, ahir vam sentir la classe política dient que els salaris havien de ser públics", ha comentat la consellera general. Per ella, amb l'article "no era suficient per evitar l'abús i acotar el concepte de l'ús de diners públics" i a més, ha defensat que si tenia acreditació de la parapública i que l'error va ser "humà" de la CASS. Tanmateix, s'ha mostrat "sorpresa" perquè el fiscal mantingui la petició de pena i també en cas que la condemnin. Ha afegit, i ha deixat clar davant dels mitjans, que si la condemnen apel·larà i que "no m'eliminaran perquè estaré darrere el meu partit".