‘Engrunes del Patrimoni’ torna amb un nou format

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, organitzen el 27 de juny, a les 22 hores, el Concert Jardins d’Areny-Plandolit, sota el títol Engrunes del Patrimoni. L’actuació tradicional d’estiu canvia d’emplaçament i passa dels Jardins de Casa de la Vall als Jardins de la Casa Museu d’Areny-Plandolit. L’actuació serà gratuïta i, en cas de mal temps, es durà a terme al foyer de l’Auditori Nacional. El projecte original és del guitarrista David Font i de la cantant Laura Garcia, i es va estrenar el setembre del 2023 amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, gràcies a l’esforç per part del departament de Patrimoni Cultural per recuperar i catalogar aquest llegat, així com de la implicació de la Fundació ONCA per posar-lo en escena en format de duet. Segons Font i Garcia, és una proposta musical creada a partir de melodies populars andorranes de principis del segle XX.