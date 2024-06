Detinguts dos homes al Pas amb 5.370 paquets de tabac de contraban

La vigilància dels duaners en una zona de muntanya del Pas de la Casa va permetre controlar dimarts a la nit dos homes no residents al país amb 5.370 paquets de tabac de contraban, segons informa la policia. Els contrabandistes van ser interceptats amb sis fardells de grans dimensions amb mercaderia de procedència il·legal valorada en 19.839 euros en un lloc de molt difícil accés i els duaners van haver de comptar amb el suport d'un helicòpter per traslladar als homes i el tabac que es va decomissar, segons destaca el cos de seguretat. Una vegada a la duana els agents de policia van arrestar els dos homes, de 19 i 37 anys, que acusats d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

Els duaners van traslladar els dos homes i el tabac en helicòpter perquè estaven en una zona de molt difícil accésDuana Andorrana/Policia d'Andorra