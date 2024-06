Casal pregunta per l’acceptació de l’article 22 de la Carta Social Europea

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat avui una pregunta oral amb caràcter urgent que es formularà a la sessió prevista per demà a la tarda al Consell General.

La qüestió tracta sobre l'article 22 de la Carta Social Europea i la seva acceptació per part de Govern. Aquest article tracta la garantia que tant els treballadors com els seus representants participin en la presa de decisions sobre la protecció de la salut i la seguretat a l'empresa, així com prendre part en els processos de millora de les condicions de treball.

És per aquest motiu, que Casal demana, vist que queden altres articles de la Carta per acceptar per part de l'executiu, per què només es proposa l'acceptació de l'article 22.