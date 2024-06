Campanya de controls d'alcohol i drogues a conductors

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia iniciarà aquest divendres una campanya contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues "en motiu de les celebracions dels pròxims dies", en referència a la festa de Sant Joan. Els controls s'allargaran fins el 28 de juny i pretenen reduir i prevenir els accidents de trànsit, segons explica el cos de seguretat en un comunicat, insistint que es tracta de dissuadir i prevenir conductes de risc per conscienciar dels perills de conduir després de consumir substàncies.

La policia recorda que, des d’inicis de març i en aplicació d’una sentència de la sala penal del Tribunal Superior sobre els marges d’error que tècnicament estan reconeguts en els resultats dels etilòmetres, es procedeix a la detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86 i, en el cas dels professionals, entre 0,51 i 0,56 no es practiqui la detenció, la policia decidirà, en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control, si s’ha de sancionar per la via administrativa o si es deriva el cas a la Batllia, destaca el comunicat.

El servei d'ordre indica que se sancionarà per la via administrativa els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posaria a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.

Sancions penals i administratives

La infracció administrativa pot suposar la suspensió del carnet de conduir fins a dos mesos, a més d'una sanció de 400 euros. Superar els límits de la responsabilitat penal, a més de la detenció, pot suposar una multa de 1.200 a 6.000 euros, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació professional. Pels conductors no professionals, la multa pot variar entre els 300 i fins als 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís de conduir fins a tres anys.

La policia arrestarà als conductors que donin positiu en estupefaents, i es detindrà a tots els conductors que no vulguin fer-se la prova. La pena de presó o arrest pot ser de fins a un any, la multa pot anar de 600 a 3.000 euros -de 1.200 a 6.000 euros per a conductors professionals- i pot suposar la retirada del permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.

Els conductors de vehicles de mobilitat personal també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Per tant, si superen el límit penal, se’ls haurà d’arrestar.

El cos policial fa una crida a la responsabilitat de la població i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per evitar que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables. La pròxima campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues està prevista pel mes de juliol.