Andorra Telecom afegeix més dades i minuts a les tarifes de prepagament

La companyia telefònica millorarà el contingut de les tarifes mòbils de prepagament a partir del pròxim dissabte 22 de juny. D’aquesta manera, la Tarifa S que fins ara tenia 1GB i 20 minuts de trucades per 9€ al

mes, passa a tenir 3GB i 40 minuts per 10€ mensuals. Per la seva banda, la Tarifa M que tenia 3GB i 60 minuts per 19€ passa a tenir 12GB i 100 minuts per 20€ al mes.

L'operadora també millorarà la gestió de la connectivitat tant al Principat com en roaming. Això implicarà que el servei de Dades Extres, que fins ara només estava disponible per a clients de telefonia mòbil de contracte, també s'habilitarà per clients de prepagament.

Per la seva banda, el servei de Roaming Diari de Dades per a targetes de prepagament s’actualitzarà amb les mateixes característiques que el que tenen disponible els clients de contracte, passant de 300MB per 2€ a 1GB per 3€.