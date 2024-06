Admesa a tràmit la proposició de llei de moratòria urbanística de Concòrdia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sindicatura ha admès a tràmit parlamentari la Proposició de llei de Concòrdia de moratòria temporal de l'atorgament de noves llicències urbanístiques, segons informa el partit en una comunicat. Cerni Escalé, president del grup parlamentari, va anunciar al Debat d'Orientació Política la iniciativa amb l'objectiu de suspendre temporalment l'atorgament de noves llicències d'obres d'urbanització i d'obres de nova planta.

La moratòria proposada té una durada màxima d’un any i està vinculada a la modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de manera que el Govern podrà decretar-ne la finalització un cop entri en vigor dita modificació, segons detalla Concòrdia. El partit informa que la mesura inclou algunes excepcions, per a les quals aquesta moratòria no tindria efecte. I exposa que seria en els casos de les llicències d’obra de nova planta promogudes pel Govern o pels comuns; de les llicències d’obra de nova planta que es destinin a l’ús d’habitatge unifamiliar; de les llicències d’obra de nova planta per aquells edificis que estiguin situats en nucli urbà; dels projectes d’interès nacional, i dels projectes industrials i tecnològics d’alt valor estratègic, si així ho determinen el Govern o els comuns.

La formació assenyala que totes les sol·licituds de llicències urbanístiques entrades abans de l’entrada en vigor de la llei també quedaran exemptes de la moratòria, ja que s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa que era vigent en el moment d’entrar-les.

Concòrdia afirma que la Proposició de llei neix arran del creixement urbanístic desmesurat que ha viscut el país els darrers temps, que ha provocat tensions sobre el territori, el medi ambient i en el conjunt del mercat de l'habitatge. I destaquen que per aquest motiu el grup parlamentari veu necessari revertir aquesta situació i fa una crida al Govern a aplicar les mesures de l'article 31 de la Constitució, segons el qual l'Estat ha de vetllar per l'ús racional del sòl i els recursos naturals.