La Visura Ciutadana vol un debat de partidaris i detractors

La Visura Ciutadana reclama un debat públic entre partidaris i detractors de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) per esvair la “confusió” que consideren que “regna en l’opinió pública”. L’organisme, integrat per 10 persones i nascut fa poc menys d’un any a iniciativa de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana amb l’objectiu de tenir un interlocutor que faci de veu de la població, va publicar ahir un comunicat en què demana “una confrontació en directe en què participin el Govern, els partits polítics i les entitats que vulguin per contrastar el discurs dels partidaris i dels detractors”.

La Visura ho justifica després de fer algunes constatacions. La primera és que “l’opinió de la població està molt dividida i que la ciutadania no acaba d’entendre com podria afectar l’acord al nostre futur”. La segona, que “el Govern està fent reunions públiques explicatives que lloen les virtuts de l’acord, però també ens trobem amb exposicions i articles a la premsa escrits per altres experts que les contradiuen”. I la tercera, que “no entenem com diversos col·lectius i agrupacions amb afiliats del país amb els quals ens hem reunit manifestin la sensació de manca de comunicació per part de l’executiu”. Amb tot aquest còctel, conclouen que “aquesta dispersió d’arguments a favor i en contra de l’acord són els causants de la confusió que regna en l’opinió pública i entenem que la millor manera de solucionar-ho és amb un debat públic”.

L’organisme entén que hi ha prou marge de temps abans que se celebri el referèndum que sotmetrà a votació el text de l’acord per organitzar convocatòries com la que proposen i que han d’ajudar que “la ciutadania pugui votar en coneixement”.

Sobre el contingut, no es posicionen. Afirmen que “donem per suposat que tots els equips negociadors de l’acord han fet el millor possible per arribar a un text beneficiós per al país”, però que tenint en compte que es tracta d’un tema cabdal de futur, actors polítics i socials haurien de poder dir-hi la seva. I la ciutadania, tenir accés al màxim d’informació i de veus autoritzades.