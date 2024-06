Retencions a la capital per un vessament d'hidrocarburs

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El trànsit ha esta més complicat del que és habitual a primera hora per les avingudes Tarragona i Salou d'Andorra la Vella. El motiu ha estat un vessament d'hidrocarburs que ha afectat el tram des de la rotonda de Prada Casadet fins a la rotonda de la Comella. Les retencions s'han intensificat passades les vuit del matí i s'han mantingut durant més d'una hora amb el trànsit aturat també per la carretera de l'Obac.

Restes del vessament hidrocarburs a la rotonda de la ComellaFernando Galindo

La policia ha informat que ha estat una patrulla de la unitat de trànsit del cos de seguretat qui ha vist el vessament i s'ha avisat als bombers per fer la neteja de la carretera i evitar incidents dels vehicles que circulaven per la zona afectada. Es desconeix com s'ha produït el vessament d'hidrocarburs i el conductor hauria estat denunciat per una infracció per danys per imprudència si algun altre vehicle hagués patit algun incident per la presència de carburant a la calçada.