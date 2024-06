Pacte entre pares i fills per a un ús responsable del mòbil

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Un mòbil, un pacte”. Sota aquest nom, Andorra Telecom engega una nova campanya que busca “conscienciar els progenitors, especialment quan hi ha la compra del primer mòbil, de les amenaces de l’accés il·limitat” a internet que pot suposar per als menors. Per aquest motiu, cada vegada que una família adquireixi una targeta SIM per a un menor, des d’Andorra Telecom se’ls oferirà un document redactat en forma de pacte perquè hi pugui haver “un diàleg entre pares i fills” des del moment en què el mòbil arriba a la vida de l’infant i que l’ús d’aquest aparell es faci de forma “consensuada, dialogada”, i sobretot “positiva”, perquè hi hagi una reflexió al voltant dels perills que es poden trobar a internet.