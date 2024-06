L’experiència andorrana, al fòrum digital iberoamericà

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, van presentar ahir el primer fòrum digital iberoamericà, que acollirà Andorra sota el títol Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital. Infraestructures per a la Connectivitat Universal. La trobada neix fruit del compromís que es va adoptar durant la Cimera Iberoamericana que va acollir el Principat el 2021.

El fòrum l’organitzen de forma conjunta entre el Govern i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), amb un primer objectiu de generar un marc d’aliances necessari per superar les bretxes en l’accés a la tecnologia digital que encara persisteixen a la regió.

Segons les últimes dades publicades per l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI), que mesura el progrés dels països europeus en la transició digital, Andorra continua sent líder europeu en infraestructures de telecomunicació i també en l’ús d’internet. Amb l’elecció d’aquesta temàtica per al primer fòrum digital iberoamericà, el Principat pot aportar diferents elements per fomentar la digitalització a tota la regió iberoamericana, on més d’un 30% de la població actualment no pot fer un ús adequat de les eines digitals. A la trobada, hi prendran part de forma presencial prop de mig centenar de persones.