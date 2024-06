L'aprovació de la tercera línia al Maria Moliner soluciona la crisi del batxillerat

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Maria Moliner ja té confirmada una tercera classe a primer de batxillerat i, per tant, segons han informat des de la conselleria d'Educació espanyola, està garantida la matriculació de tots els alumnes del sistema educatiu espanyol. La distribució definitiva d'alumnes, però, resta pendent de l'aprovació del batxillerat artístic al Sant Ermengol, petició que encara no ha estat confirmada. L'obertura de la tercera línia ha comportat que el Maria Moliner pugui ofertar ara mateix 52 places de primer de batxillerat, que són les que no ocupen els propis alumnes del centre.

L'elevat nombre d'alumnes de quart d'ESO que volien continuar els estudis de batxillerat havia deixat inicialment sense places alumnes de les escoles confessionals Janer i Sagrada Família, centres que no tenen el cicle de batxillerat.