Montaner es defensa atacant la incoherència de Costa

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El judici contra Carine Montaner per presumpte revelació de secrets del sou de Ferran Costa s'ha encetat aquest matí amb l'interrogatori a la líder d'Andorra Endavant. "El senyor Costa va donar suport el juny del 2020 en junta de presidents la publicació dels sous públics", ha defensat Montaner, que ha situat a finals del 2021 la formalització de la llei de transparència i el gener del 2022 quan interposa la querella. "S'ha de ser coherent", ha expressat la consellera general. En la primera pregunta del fiscal, Montaner ha repassat el cronograma històric des que rep els fulls de cotització de la CASS dels liberals per error fins a dia d'avui.

La líder d'AE ha explicat que tenia tres còpies del document i que, quan des de la parapública li van dir de destruir-lo, ho va fer "físicament i digitalment". Tot i això, no ha sabut situar temporalment quan va passar això. El fiscal, amb les respostes de Montaner, ha apuntat que "queda clar que la destrucció es va fer tard", donat que al seu grup li va mostrar els papers i a la ministra Bonell, "potser sí", ha respost Montaner, que ha indicat que "ningú se la creuria sense la documentació" i que arran d'aquest error s'ha fet la llei de transparència. A més, s'ha queixat que a Europa "algú que denuncia una disfunció està protegit".

Després de Montaner, ha sigut el torn de Ferran Costa. A preguntes del ministeri fiscal, l'exconseller general de Liberals ha indicat que la querella la va interposar quan es va encreuar una "línia vermella" que "l'atac no va cessar i es va transcendir l'àmbit polític contactant amb càrrecs no electes". A més, ha destacat que va patir un "fustigament cap a la meva persona i la meva reputació".

Carine Montaner abans d'entrar al judici aquest matíFernando Galindo

Petició d'inhabilitació i presó condicional

La Fiscalia demana per a la presidenta d'Andorra Endavant dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació a més d'una indemnització de 64.048 euros per facilitar la informació sobre la remuneració del conseller liberal. La vista comença amb la declaració de Montaner i està prevista la compareixença com a perjudicat de Ferran Costa i com a testimonis de Carmen Rejon, Laia Elias, Aurora Leon, Caterina Vaz, el liberal Manaan Aouraghe i de polítics que tenien responsabilitats quan la processada els va passar la informació. El Superior ha convocat als consellers David Montané, Carles Naudi, Maria Marticella, els ministres Raúl Ferré, Ladislau Baró, i Mònica Bonell, l'éxlíder del PS, Pere López, la consellera Susanna Vela, el síndic general Carles Ensenyat, i l'expresident del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, a més d'Oliver Alis, Eva López, Joan Carles Camp i Jordi Gallardo.

La causa es va iniciar per la denúncia de Ferran Costa que després va retirar l'acusació i el procediment judicial ha continuat per part de la Fiscalia.