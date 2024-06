Jornada per debatre al voltant de la utilitat de l'hidrogen verd

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La secretaria d'Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transports ha impulsat aquest dimarts una jornada amb actors de diferents sectors per abordar una de les opcions de l'energia de futur: l'hidrogen verd. La trobada, a la qual hi ha pres part el secretari d'Estat David Forné, ha tingut com a finalitat poder connectar diferents actors del sector energètic i dels transports que, per una banda, poden ser demandants d'aquest tipus d'energia i, de l'altre, volen estudiar la possibilitat de produir-la.

"La nostra missió és poder facilitar aquests espais de diàleg i intercanvi d'idees entre els diferents interlocutors perquè es puguin explorar vies d'ús d'aquesta energia", ha explicat Forné, el qual ha reivindicat l'aposta del Govern per la innovació i l'exploració de noves fonts d'energia. En aquest sentit, ha ressaltat que la situació energètica del país evidencia "la necessitat d'investigar altres mètodes i models per tal de potenciar i tendir cap a l'autosuficiència energètica nacional".

A més, el secretari d'Estat també ha destacat que l'hidrogen verd, que es produeix de forma sostenible, permet avançar en el full de ruta per reduir el nivell d'emissions de CO2 i donar compliment als aspectes recollits a la llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), que apunta la necessitat d'explorar noves fonts d'energia verdes que permetin lluitar contra la reducció de les emissions que contribueixen a l'escalfament global i l'efecte d'hivernacle.

Al llarg de la jornada s'han fet un total de cinc ponències on diferents actors han pogut explicar les parts més tècniques que permeten el funcionament o no d'aquesta energia, així com també s'han presentat diferents projectes que ja funcionen arreu utilitzant l'hidrogen verd.