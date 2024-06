Govern acorda incrementar un 6% les taxes sobre el tabac per frenar el contraban

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari un projecte de llei que preveu augmentar en un 6% les taxes sobre el tabac. La voluntat de l'executiu és seguir mantenint la transparència en les relacions comercials internacionals i ajustar els tipus de gravamen de manera progressiva, segons exposa en un comunicat. I remarca que l'objectiu de la norma "és trobar un equilibri just per mantenir la competitivitat comercial i evitar diferencials de preu importants que afavoreixin el tràfic il·legal de tabac".

En els darrers anys s'han vist com les polítiques impositives per a aquesta mercaderia han estat molt diferenciades entre Espanya i França: mentre el primer ha mantingut estable la pressió fiscal, el segon ha incrementat fortament l'impost. Per aquest motiu, l'administració pretén augmentar la taxa per matisar els efectes d'un diferencial de preus massa elevat.