AE avisa Espot que “vigili” el seu posicionament sobre Ucraïna

Andorra Endavant ha expressat la seva profunda preocupació pel desplaçament del cap de Govern, Xavier Espot, a la cimera sobre Ucraïna que es va celebrar a Suïssa aquest cap de setmana per iniciativa del president d’Ucraïna.

Aquesta reunió internacional, on Rússia no va ser convidada i a la qual molts països van decidir no assistir, és vista amb preocupació pel partit que lidera Carine Montaner.

Segons el comunicat d’Andorra Endavant, l’assistència d’Espot a la cimera, on molts dels països participants només van enviar ambaixadors en lloc dels màxims representants, posa Andorra en una posició compromesa en l’escenari internacional. La formació insta el cap de Govern a mantenir-se fidel a la tradició de neutralitat històrica d’Andorra, especialment en el context del conflicte entre Rússia i Ucraïna, per tal de garantir la seguretat del país.

En moments de tensions globals creixents, Andorra Endavant reclama una acció prudent i humil del cap de l’executiu. El partit recorda com la Primera Guerra Mundial va començar amb una escalada perillosa que va conduir a un desastre, i adverteix sobre les possibles repercussions d’una postura activa en el conflicte actual.

En el seu discurs del mes de març del 2022, la presidenta d’Andorra Endavant ja havia alertat que l’escalada del conflicte Rússia-Ucraïna podria derivar en una Tercera Guerra Mundial, i va recordar també l’episodi crític dels míssils de Cuba de 1962.

Finalment, Andorra Endavant demana a Espot que tingui en consideració aquests precedents històrics i mantingui la neutralitat com a principi fonamental de la política exterior d’Andorra, per assegurar la pau i la seguretat del país en aquests temps incerts.

El comunicat conjunt de la cimera apel·la a la implicació, el compromís i el diàleg per emprendre passos per a la pau.