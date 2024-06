Visura ciutadana demana un debat entre Govern i els detractors de l'acord amb la UE

La Visura Ciutadana ha publicat un comunicat on apunten que l'opinió de la població respecte a l'acord d'associació "està molt dividida" i que "la

ciutadania no acaba d’entendre com podria afectar l’acord al nostre futur". Per aquest motiu, des de l'òrgan han demanat un debat públic on participin Govern, els partits polítics i les entitats que vulguin per contrastar el discurs dels partidaris i dels detractors, ja que des de la Visura consideren que la dispersió d'arguments és deguda a "la confusió que regna en l'opinió pública".