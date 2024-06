Seleccionats els sis nous secretaris judicials

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell Superior de la Justícia ha comunicat avui als sis secretaris judicials que han superat el concurs per cobrir les noves places, que s'adjudicaran quan acabi el procés establert i estigui aprovat per l'òrgan judicial, que ha de rebre l'informe d'intervenció, segons informa en un comunicat. Els nous secretaris hauran de completar un període de prova fins incorporar-se als llocs de treball seguint la implementació del pla de xoc per millorar l'administració judicial, del qual queden en fase de concurs la cobertura de 13 places d'oficials de Batllia.

El CSJ indica que els altres sis candidats i candidates que han arribat a la fase final de la selecció queden en situació de reserva. I destaquen que amb la cobertura d'aquestes places i les d'oficials s'acaba el pla de xoc que s'espera porti al "funcionament òptim de la justícia després de tres anys".