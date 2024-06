Muntanyes amb normes

Els diferents comuns han anat impulsant al llarg dels anys ordinacions per poder regular l’accés rodat al medi rural i natural. Això ha portat a una disparitat de normes, amb alguns punts en comú, però.

Precisament aquesta setmana en el marc de la reunió de cònsols, els diferents mandataris comunals van acordar treballar per establir una norma comuna, que serveixi per homogeneïtzar els diferents criteris vigents a les diferents parròquies, amb la intenció que les regles del joc siguin iguals a totes les parròquies i que això faciliti, especialment, la seva aplicació.

Així, els comuns reconeixien que dues de les ordinacions que poden servir com a inspiració per impulsar la norma comuna són les de Canillo i Sant Julià de Lòria. De fet, la parròquia canillenca és la que més recentment ha actualitzat l’ordinació i a més de concretar molt més determinades prohibicions, com la circulació camp a través o per camins inferiors a 2,5 metres, una de les principals novetats és que s’estableix la prohibició de circular pels camins i espais naturals de la parròquia a tots els vehicles amb matrícula estrangera, a excepció d’aquells que comptin amb l’autorització del Comú.

Un altre dels fets innovadors és que l’ordinació limita la circulació motoritzada en aquells camins d’amplada inferior a 2,5 metres entre les nou del matí i les cinc de la tarda entre el 24 de juny i l’11 de setembre. A més a més, es tipifiquen molt més les infraccions, que poden anar de lleus a greus i que en el segon cas poden arribar a ser de 3.000 euros.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat i/o rodat al medi natural permet la lliure circulació d’un màxim de quatre vehicles motoritzats o rodats pels camins d’amplades superiors als 2,5 metres. En canvi, als inferiors a 2,5 metres, només hi poden circular les motos de trial i bicicletes en un grup sempre inferior a quatre.

Per la seva banda, els veïns que volen accedir a una propietat privada poden circular únicament pels camins que donin accés a la propietat amb qualsevol vehicle. La velocitat sempre ha de ser inferior a 20 km/h. La normativa també estableix limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. Els vehicles de més de dues rodes només hi poden circular des del segon diumenge de maig i fins al primer diumenge de desembre. Més enllà d’aquestes dates, només hi poden accedir els vehicles amb xenilla.

També s’estipula una sanció màxima de 3.000 euros a la Massana per incompliments de l’ordinació, si bé les infraccions lleus, per la banda baixa, són més baixes que a Canillo i Sant Julià, ja que poden ser de 50 euros. En aquest cas (l’ordinació és del 2012), com en la resta de parròquies, hi ha unanimitat en les amplades dels camins que determinen l’accés rodat, així, per vies superiors a 2,5 metres poden circular tots els vehicles excepte en els camins on està expressament prohibit i per sota d’aquesta amplada només ho poden fer motos i també hi ha coincidència en la limitació a 20 quilòmetres per hora.

De la mateixa manera, es fixen sancions de 50 euros com a mínim en el cas de les lleus a Encamp, que també estableix un màxim de 3.000 euros per a infraccions molt greus en l’ordinació que es va impulsar el 2020. Però si bé hi ha coincidència en els 2,5 metres, en el cas d’Encamp els grups en què les motos poden circular no són de cinc com el cas de la Massana sinó de tres i és que cal tenir en compte que les diferents normes estipulen les agrupacions de vehicles que poden circular juntes.

L’ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi rural i natural aprovada pel Comú d’Andorra la Vella contempla també sancions de fins a 3.000 euros per incomplir les condicions de la normativa per circular pels camins. Així, com en la resta de casos, l’ordinació permet la lliure circulació de vehicles motoritzats pels camins d’amplada superior als 2,5 metres i s’estableix també que les motos de trial hauran de circular en grups inferiors a tres vehicles pels camins d’itinerari comunal assenyalats i inferiors als 2,5 metres d’amplada, com en el cas d’Encamp.

Ordino també estableix limitacions a tres motos en els camins inferiors als dos metres i mig i va una mica més enllà, ja que en aquest cas la norma, que data del novembre del 2022, contempla vehicles com les BTT o la BTT elèctrica, que poden circular en grups de com a màxim cinc unitats. Les sancions també van dels 50 als 3.000 euros, i estan més detallades que en d’altres casos precisament perquè s’incorpora el concepte de BTT o BTT elèctrica.

Escaldes-Engordany també va definir el 2012, com la Massana, la norma d’aplicació a l’accés rodat a tota la parròquia i el 2022 en va impulsar una d’exclusiva per a la vall del Madriu-Perafita Claror. En el cas de la general, les sancions estan molt menys detallades que en d’altres casos i es determina que constitueix una infracció “qualsevol incompliment de les disposicions contingudes en l’ordinació” i s’estableix dues úniques sancions (sense especificar el grau) de 150 euros i de 300 euros en cas de reincidència.

Cal destacar que en totes les parròquies, els espais naturals protegits, com la vall del Madriu-Perafita-Claror, es preveuen prohibicions més severes i l’accés rodat es prohibeix totalment.