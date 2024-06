Montaner demana neutralitat internacional a Espot per l'amenaça d'un conflicte mundial

Carine Montaner reclama que Andorra torni a la neutralitat "històrica" internacional i que no es posicioni sobre conflictes com el de Ucraïna. La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant retreu al cap de Govern, Xavier Espot, que hagi participat en la Cimera de la Pau per Ucraïna i que s'hagi posicionat en la crida per arribar a un pla de pau que promou Volodímir Zelenski. Montaner afirma en un vídeo fet públic aquest matí que des de la crisi dels mísils de Cuba no hi ha hagut cap moment on el món s'hagi situat tan a prop de la tercera guerra mundial i alerta que "la decisió d'Espot de donar suport a Zelenski posa Andorra en una posició perillosa en l'escenari internacional".

La líder d'Andorra Endavant ha comparat la situació amb la que es va donar a la primera guerra mundial, quan una escalada armamentística va "conduir "al desastre" i ha demanat al cap de Govern que "recordem d'on venim".