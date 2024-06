Mans Unides finança vuit projectes durant el 2024 per més de 100.000 euros

Mans Unides ha finançat fins a vuit projectes en diferents territoris gràcies a la campanya del 2024. Segons ha comunicat aquest dilluns l'entitat, es tracta d'una campanya que enguany ha estat "molt positiva", ja que s'han aconseguit recaptar fins a 100.625,19 euros, 8.300 més dels previstos inicialment.

En concret, s'ha treballat en el finançament d'un projecte a Uganda amb el proveïment d'aigua de boca a la població local i al bestiar domèstic de la zona de Muramba, Mgahinga, Uganda, mitjançant la construcció d'un sostre captador d'aigua i un dipòsit de 30.000 litres de capacitat (7.500 euros del Govern i 4.200 euros de Mans Unides).

També s'han construït dues aules en un centre educatiu de primària al Perú (18.630 euros) i s'ha finançat un projecte de construcció d'un pou d'aigua amb el sistema de bombeig amb plaques solars i posada en funcionament d'́un hort per a les poblacions desplaçades (unes 100 famílies) del terrorisme a Burkina-Faso (12.092 euros).

Altres projectes del 2024 estan relacionats amb la culminació de la tercera fase de reforma de l'orfanat que acull 37 orfes entre 2 i 17 anys a Akonolinga (Camerun) per 12.092 euros; s'ha creat un taller de costura per a 170 dones en situació d'extrema vulnerabilitat a l'Afganistan (14.000 euros); i també s'ha construït a Colòmbia un forn i un taller de microempreniment solidari per fabricar nines i bosses de mà per rehabilitar 25 persones drogodependents i facilitar la inserció laboral de 100 migrants veneçolanes i colombianes en situació de vulnerabilitat (13.000 euros).

D'altra banda, l'entitat destaca la contribució voluntària al projecte 'Mans Unides Diocesana d'Urgell' de Madagascar que ha consistit en la construcció i equipament d'un dispensari amb quatre sales de consulta que donarà resposta a malalts i dones embarassades (12.500 euros).

Gràcies a l'excedent restant del que s'ha aconseguit recaptar, s'ha pogut col·laborar amb Rosa Duró a Burkina-Faso en la fabricació de set telers per a la inserció laboral de dones teixidores per un import de 9.070 euros.