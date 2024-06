Detingut per ferir un home amb un ganivet després de llançar una tifa de gos al seu cotxe

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dissabte al migdia a la Massana un home de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre amb una arma blanca. La víctima s’hauria aturat al matí en un carrer de la parròquia esperant que s’alliberés un lloc per estacionar el seu cotxe quan el presumpte agressor, que passejava amb els seus gossos de raça potencialment perillosa, li hauria recriminat que estigués mal aparcat i haurien discutit.