El Consell de la Federació Europea d’Assessors Financers fitxa Gilbert Saboya

Gilbert Saboya s’ha incorporat aquesta setmana al Consell de la Federació Europea d’Assessors i Intermediaris Financers (Fecif), una organització independent sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que representa prop de 450.000 professionals, assessors i intermediaris financers. La majoria dels membres són dels estats membres de la Unió Europea però també inclou representants de Suïssa, l’Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit.

Alfaquest Saboya Assessors va ingressar el passat 28 de novembre quan va ser acceptat pel consell de la Fecif com a membre directe i es va convertir en la primera empresa andorrana a integrar-s’hi. L’objectiu de l’associació és donar suport al desenvolupament del concepte d’assessorament financer independent i intermediació en l’Espai Econòmic Europeu.

Gilbert Saboya, Exministre d’economia i exteriors



El Consell de l’associació està format pels cinc membres del comitè executiu –la presidenta, el vicepresident, el secretari general i dos consellers– i de dotze representants més dels següents països: dos de Xipre, Suïssa, Bèlgica, Àustria, França, República Txeca, Països Baixos, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica i, des de dijous, Andorra.

L’entitat treballa per eliminar a escala europea les restriccions per a l’activitat de l’assessorament i la mediació, condicionada també per l’augment del cost dels procediments de compliment, el desenvolupament de noves tecnologies sovint poc fiables i les demandes de consumidors angoixats i mal informats.

Gilbert Saboya ha apuntat el rol que juga la Fecif dins de l’EEE per posar en contacte entre assessors financers i intermediaris promovent un més alt nivell de servei als seus clients. L’exministre d’Economia i d’Afers Exteriors és un ferm defensor de la participació per part de professionals i empreses en associacions supranacionals. En concret, considera que ser membre d’aquesta associació “pot ser útil en la perspectiva de l’apropament d’Andorra a la Unió Europea i per ajudar a donar a conèixer la nostra plaça financera en el nostre àmbit professional”.